وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و644 دبابة و8 آلاف و891 من المركبات المدرعة و6 آلاف و177 من النظم المدفعية و785 من أنظمة راجمات الصواريخ و528 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و690 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 912 من المعدات الخاصة و4 آلاف و858 طائرة مسيرة وإسقاط 1517 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وفي سياق متصل، أفاد مسئولون عسكريون أوكرانيون اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 40 شخصا في هجمات متفرقة للقوات الروسية على مناطق أوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون أولكسندر بروكودين قوله عبر منصة تلجرام أن القوات الروسية شنت 82 هجوما وأطلقت 383 قذيفة على خيرسون، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وبحسب بروكودين، استخدمت القوات الروسية قذائف الهاون والمدفعية والمسيرات والطائرات وراجمات الصواريخ واستهدفت الهجمات مناطق سكنية في جميع أنحاء مستوطنات منطقة خيرسون.

ومن جانبه، قال القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، إيهور موروز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن 21 مدنيا أصيبوا في القصف الروسي على المنطقة خلال اليوم الماضي.

وأشار موروز إلى أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاخا.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك عبر منصة تلجرام أن القوات الروسية هاجمت بالمدفعية الثقيلة مدينة نيكوبول وثلاثة مجتمعات في منطقة دنيبروبتروفسك.

وقال "ضربت القوات الروسية منطقة نيكوبول أربع مرات"، مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، وفي الوقت نفسه، لحقت أضرار بخمسة منازل منفصلة، بالإضافة إلى أربعة مباني منزلية وخط غاز وخط لنقل الكهرباء.