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"أوقاف أسوان": استكمال تنفيذ برنامج القوافل الدينية الدعوية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 06:26 م
"أوقاف أسوان": استكمال تنفيذ برنامج القوافل الدينية الدعوية جانب من القوافل
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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استكملت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، تنفيذ برنامج القوافل الدينية والدعوية بمحافظة أسوان تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأشرف عطية محافظ أسوان، فى إطار نشر مفاهيم الدين الصحيح.
 
وقال الشيخ حنفى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى بيان صحفى، إن القافلة الدينية التى انطلقت اليوم، استهدفت إدارة أوقاف حى شرق بمدينة أسوان، والتى شارك فيها نخبة من العلماء وأئمة الأوقاف، وتهدف القافلة إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية وصحيح الدين، بعيدا عن الغلو والأفكار الهدامة التي تعمل على التخريب وليس البناء.
 
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن القافلة زارت مسجد العمرى وسط إقبال كبير من أهالي مدينة أسوان، وتضمنت إلقاء خطب الجمعة وعقد الدروس والمحاضرات الدينية، حول حال النبى صل الله عليه وسلم مع أصحابه.
 
الأطفال
الأطفال

جانب من القوافل
جانب من القوافل

خطبة الجمعة اليوم
خطبة الجمعة اليوم

رجال الأوقاف
رجال الأوقاف

وكيل وزارة الأوقاف مع المصلين
وكيل وزارة الأوقاف مع المصلين
 
 
 

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