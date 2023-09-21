‫أسعار الأعلاف تواصل استقرارها فى الأسواق.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تواصل أسعار الأعلاف اليوم استقرارها فى الأسواق بعد الهبوط الذى شهدته منذ يومين بنحو 400 جنيه للطن لجميع الأنواع بسبب زيادة المعروض فى الأسواق خلال تلك الفترة، ليسجل الطن 19 ألفًا و 600 جنيه.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كشف أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي مشيرًا الى انه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار .

وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي، وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.