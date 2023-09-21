وكيل زراعة كفر الشيخ: حصاد 130 ألف فدان ذرة وأرز وتوفير تقاوى القمح عالية الإنتاج

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، إنه تم حصاد 50 ألف فدان من الذرة الشامية، من بين 68 ألف فدان مزروعة بمراكز وقرى المحافظة، كما تم حصاد 80 ألف فدان من الأرز، من بين 333 ألف فدان.

وأضاف غربية لـ" اليوم السابع"، أنه تم توفير تقاوي عالية الإنتاج من القمح، بمنافذ الإرشاد والتعاون الزراعي، استعدادا لموسم زراعة القمح، مؤكداً أن اللجان تابعت زراعة العروة المبكرة من زراعة البنجر، وأن هناك متابعة مستمر لعملية الحصاد لمحصول الأرز والتوصية بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه كعلف للماشية.