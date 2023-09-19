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إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف التوجيه الفنى بـ6 إدارات تعليمية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:24 م
إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف التوجيه الفنى بـ6 إدارات تعليمية بكفر الشيخ جانب من لجنة المقابلات الشخصية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية للمتقدمين على التوجيه الفني ( موجه )بالإدارات التالية مطوبس وبلطيم ودسوق والحامول وبيلا والرياض التعليمية  ،بمقر نقابة المعلمين.
 
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و التنظيم والإدارة و نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.
 
ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات  التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.
 
إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف التوجيه الفني ب 6 إدارات تعليمية بكفر الشيخ
إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف التوجيه الفني ب 6 إدارات تعليمية بكفر الشيخ

جانب من لجنة المقابلات الشخصية
جانب من لجنة المقابلات الشخصية

جانب من اعضاء اللجنة
جانب من اعضاء اللجنة

 


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