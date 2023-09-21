وفد جامعة نانجينج الزراعية الصينية NAU يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون المشترك

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، وفد جامعة نانجينج الزراعية الصينية (NAU) برئاسة الدكتور جين فادي رئيس الجامعة، لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين في المجال الزراعي والمجالات الأكاديمية الأخرى.

تم خلال اللقاء استعراض الدرجات العلمية المزدوجة المتاحة لدى كل منهما، وإمكانية تقديم منح لدراسة الماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية المختلفة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجانبين، كما تم مناقشة عدد من مقترحات التعاون الممكنة ومن بينها إنشاء برامج علمية مزدوجة، وتبادل الأبحاث العلمية المشتركة.

وفي كلمته رحب الدكتور علي عبد المحسن بالوفد الصيني في رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصين، موضحاً أن جامعة الإسكندرية لديها تخصصات علمية فريدة، وتسعى الجامعة لتحقيق الشراكات العلمية مع كبرى الجامعات العالمية والتي من بينها الجامعات الصينية ذات التصنيف الدولي المتقدم.

ومن جانبه قدم رئيس الوفد الدكتور جين فادي، نبذة تعريفية عن جامعة نانجينج، موضحاً أن الجامعة بها العديد من التخصصات العلمية المختلفة، كما حصلت على المركز السابع في تصنيف US News لأفضل جامعة في مجال الزراعة، كما تقدم الجامعة جائزة عالمية World Agriculture Prize وذلك لمكافأة المساهمين في التعليم والبحث العلمي في مجال الزراعة وعلوم الحياة، ولديها برامج دولية مشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، لافتاً أن هناك العديد من الطلاب المصريين قد تخرجوا من جامعة نانجينج ويعملون الأن في الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، وأبدى رغبته في التعاون مع جامعة الإسكندرية في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة بسابا باشا، والدكتور سامح شحاته المشرف علي مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة بشرى سالم مساعد رئيس الجامعة لتصنيف الجامعات، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لفروع الجامعات الأجنبية، والدكتور محمد المصري، منسق التعاون بين الجانبين.