اليوم السابع
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وزير الرى: صيانة دورية للمنشآت بما يسمح بإطالة عمرها والحفاظ على سلامتها

الخميس، 21 سبتمبر 2023 10:26 ص
وزير الرى: صيانة دورية للمنشآت بما يسمح بإطالة عمرها والحفاظ على سلامتها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية ، وتقييم حالة الكبارى الواقعة على الترع والمصارف تحت ولاية الوزارة ، و مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لهذه المنشآت والكبارى طبقاً لمدى الحاجة لذلك وبما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجرى المائى .
 
قال سويلم أن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال ، وأعقب ذلك القيام بأعمال معاينة تفصيلية ل 160 كوبري لإتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية لإحلال أو صيانة المنشأ أو عدم الحاجة لأى تدخل فنى .
 
أكد سويلم على أهمية مراعاة الحفاظ على القطاع المائي للترعة أو المصرف حال تنفيذ أعمال إحلال للكبارى بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة لكافة الإستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائى ، مع تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للكبارى بما يحقق الحماية لها من الناحية الإنشائية ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للمنشآت المختلفة بما يسمح بإطالة عمر تلك المنشات والحفاظ على سلامتها .

الرى

المجارى المائية

صيانة المجارى المائية

المجرى المائى



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