اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:31 م
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وجه بتطوير المنظومة.. الرئيس السيسى يطلع على العمل بوزارة العدل.. إنفوجراف

الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:00 م
وجه بتطوير المنظومة.. الرئيس السيسى يطلع على العمل بوزارة العدل.. إنفوجراف الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الرئيس اطلع على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصةً ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني، إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلاً عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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