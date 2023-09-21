منهج متعدد التخصصات للصفوف الأولى للعام الدراسى الجديد.. صور

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطة توزيع منهج متعدد التخصصات للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائي، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسى الجديد حيث شملت خطة توزيع المنهج شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير 2024، وتضمن منهج متعدد التخصصات محورين الأول من أكون الحياة الصحية والعالم من حولى الاهتمام بعالمنا، حيث أكدت الوزارة أن مدة تدريس كل درس 90 دقيقة.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً بشأن أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر أن ينطلق يوم 30 سبتمبر، حيث وجه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية، بالتنسيق مع المحافظين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتظام طلاب الصفوف الأولي في كل المراحل التعليمية في أول يوم من الدراسة، ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: جاء ذلك في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، وإلحاقا للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، وفي ضوء حرص الوزارة علي سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، والعمل علي تهيئة المناخ الأمن.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.