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ممثل منظمة الصحة العالمية: مصر سباقة ونجاحها يعود على كل دول الإقليم

الخميس، 21 سبتمبر 2023 08:53 م
ممثل منظمة الصحة العالمية: مصر سباقة ونجاحها يعود على كل دول الإقليم ممثل منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر سباقة في كثير من الأمور، موضحة أن مصر أكبر دولة عربية، وأى  نجاح لمصر لا يعود فقط على المصريين، ولكن على كل دولة من دول اقليم شرق المتوسط بما فيها الدول الأفريقية.

وأوضحت، خلال مؤتمر الدلائل الإرشادية للأنف والأذن والحنجرة والسمع والاتزان، والمنعقد حاليا بالقاهرة، أن وزير الصحة والسكان طلب منا توحيد الأدلة الإرشادية في أى تخصص من التخصصات الطبية، موضحة، إن الخبراء المصريين ليست المرة الأولى التي يضعوا فيها أدلة استرشادية، ولكن وضعوا خطوطا استرشادية للعديد من الأمراض، وذلك بهدف تحسين الخدمة الطبية للمواطن المصرى، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل التكلفة، والمساهمة في ميزانية معقولة ميسرة للجميع.

وقالت، إننا نتعاون مع وزارة الصحة فى جميع المجالات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ودعم التأمين الصحى الشامل مع الترشيد في استخدام الأدوية، وذلك من خلال تطبيق الخطوط الاسترشادية.

يذكر، أن المؤتمر شارك فى افتتاحه كل من الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر.


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التغطية الصحية الشاملة

اليوم السابع بلس



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