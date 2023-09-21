اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تُرحِب بجهود السعودية وسلطنة عمان لدعم التوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 06:06 م
مصر تُرحِب بجهود السعودية وسلطنة عمان لدعم التوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادرعن وزارة الخارجية، عن ترحيبها بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة فى اليمن الشقيق، واستضافة المملكة العربية السعودية لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود.
 
وجددت مصر في البيان تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذا قرار مجلس الأمن رقم (2216)، مؤكدةً على ثوابت الموقف المصري الداعى إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة.

مصر

السعودية

اليمن

صنعاء

ازمة اليمن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة