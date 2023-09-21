اليوم السابع
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مصرع عامل بمحطة وقود صدمته سيارة مسرعة فى مدينة أسوان الجديدة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:26 ص
مصرع عامل بمحطة وقود صدمته سيارة مسرعة فى مدينة أسوان الجديدة جثة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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لقى عامل محطة وقود مصرعه، اليوم، الخميس، بعد أن صدمته سيارة نقل مسرعة فى إحدى المنحنيات بمدينة أسوان الجديدة، وتم إخطار قسم أسوان الجديدة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة بالواقعة، وأفادت التحريات الأولية ورواية شهود العيان، أن المجنى عليه شاب فى العقد الثالث من عمره ويعمل فى محطة وقود بمدينة أسوان الجديدة، واستقل دراجة نارية "موتوسيكل" لشراء "سندوتشات إفطار" له ولزملائه بمحطة الوقود.

وأثناء قيادة العامل لدراجته النارية فوجئ بسيارة نقل ثقيل فى مواجهته بأحد منحنيات مدينة أسوان الجديدة، وصدمته مما أدى إلى وفاته فى الحال، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة بعد مناظرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

 

 



 

 


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