مصرع شخص وإصابة آخر دهسا فى خلاف على أولوية المرور بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، وذلك نتيجة دهس سائق ميكروباص لهما بسبب خلاف على أولوية المرور، بقرية البيضا التابعة لمركز تمي الأمديد، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى حمدي عيد العطوي، ويبلغ من العمر 43 عاما، عامل، جثة هامدة، وآخر مصاب، ادعاء حادث دهس من آخر

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص ومراجعة كاميرات المراقبة تبين أن مشادة نشبت بين الضحية وسائق ميكروباص على أولوية المرور، واستقل الثاني سيارته ودهس المجني عليه وشخصا آخر كان برفقته.

وتبين أن المتوفى "عامل" كان ذاهبا لعمله مستقلا سيارته الربع نقل رفقة مجموعة من العمال في السادسة صباح اليوم الخميس، وأثناء مروره من أحد الشوارع بالقرية فوجئ بميكروباص يحاول المرور عكس الطريق.

وطلب المجني عليه من سائق الميكروباص الرجوع ليتمكن من المرور، إلا أنه رفض وحدثت بينهما مشادة، وبعدها استقل المتهم سيارته ودهس المجني وعامل كان برفقته، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني.

وتم نقل المصاب للمستشفى، وإيداع الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات