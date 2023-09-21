محافظ الشرقية يشارك فى فعاليات منتدى نينجشيا بالصين

الشرقية - إيمان مهنى

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فعاليات منتدى نينغشيا الثالث للمدن الصديقة بدولة الصين الشعبية في حضور وانغ تشنغ وي رئيس منطقة نينغشيا، وعدد من المسئولين بالدول العربية والافريقية والأوروبية ووسط آسيا.

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات منطقة نينجشيا ذاتية الحكم وتحقيق طفرة هائلة على مسار النمو الاقتصادي وأصبحت رائدة في عملية التنمية الكبرى بغرب الصين بعد أن طرحت خطة تنموية من خلال إنشاء مركز التبادل الإقتصادي والثقافي الموجه للدول الإسلامية معرباً عن تطلع محافظة الشرقية لمزيد من التعاون والتنسيق لتعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين بما يعود بالنفع على المواطنين.

أوضح محافظ الشرقية خلال مشاركته في فعاليات المنتدى أنه تم الاتفاق مع الجانب الصينى لتوفير مقر دائم للمحافظة لعرض منتجاتها المختلفة وإجراء تبادل شبابى وطلابى خلال معسكرات صيفية وكذلك دراسة التجربة الناجحة لمقاطعة نينجشيا فى مكافحة الفقر وتوفير وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها بالمحافظة لتحقيق الصالح العام لأبنائها.

أعرب المحافظ عن سعادته لتواجده في اقليم نينغشيا وتلبية دعوة المسؤلين الصينيين و قيادات المقاطعة لحضور فعاليات المؤتمر مؤكداً أن العلاقات بين مصر والصين قديمة فهما يشتركان معاً في إرث حضاري وتاريخي عريق وكانت مصر أول دولة عربية وافريقية تعترف بالصين الجديدة عام 1956وتطورت العلاقات منذ ذلك الحين حتى وصلت إلى الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي اطلقها الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جن بنج عام 2014 ومنذ ذلك الحين وصلت التفاهمات والتوافقات بين القيادتين إلى مرتبة رفيعة انعكست بطبيعة الحال على تعزيز الروابط بين الشعبين الصديقين والتعاون في المجالات الثقافية والعلمية ومراكز البحوث والجامعات والمدن و غيرها من مسارات تعزز التنمية والإزدهار والصداقة.