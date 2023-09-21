قرار جديد من وزير التعليم بشأن دخول وانتظام الطلاب بالعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً بشأن أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر أن ينطلق يوم 30 سبتمبر، حيث وجه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية، بالتنسيق مع المحافظين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتظام طلاب الصفوف الأولى فى كل المراحل التعليمية في أول يوم من الدراسة، ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: جاء ذلك في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، وإلحاقا للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، وفي ضوء حرص الوزارة علي سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، والعمل علي تهيئة المناخ الأمن.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .