فى يوم التوعية بالمرض عالميا.. 5 حقائق عن ألزهايمر يجب معرفتها

كتب – حسام الشقويرى

الشيخوخة يمكن أن تجلب العديد من التغييرات الفسيولوجية في الجسم، وانخفاض في كتلة العضلات، والتسبب في تغييرات في الدماغ مثل النسيان، ويمكن أن يؤدي الزهايمر إلى فقدان شديد للذاكرة وتدهور إدراكي، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth، ويعتبر يوم21 سبتمبر من كل عام يوما للتوعية بمرض الزهايمر.





تشمل عوامل الخطر لمرض الزهايمر ما يلي:

تاريخ عائلي لمرض الزهايمر

إصابات الرأس المتكررة أو الشديدة

حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري

العادات غير الصحية مثل التدخين، وسوء التغذية، وعدم ممارسة الرياضة، والعزلة الاجتماعية

- قلة التحفيز الذهني والمشاركة الاجتماعية

الاكتئاب المزمن أو مشاكل الصحة العقلية غير المعالجة

حالات مثل توقف التنفس أثناء النوم والأرق المزمن

بعض السموم البيئية وتلوث الهواء

انخفاض مستويات التعليم

معلومات عن الزهايمر



1 - النسيان هو أحد العلامات الأولية لمرض الزهايمر. ومع ذلك، ليس كل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة يعانون من مرض الزهايمر، كما يقول المعهد الوطني للشيخوخة.

2 - تشمل الأسباب الشائعة الأخرى لمشاكل الذاكرة الشيخوخة، والحالة الطبية، والمشكلات العاطفية، والضعف الإدراكي المعتدل، وهو ما يعني تغييرات ملحوظة ولكنها ليست شديدة بما يكفي للتدخل بشكل كبير في الحياة اليومية.

3 - ليس فقط مرض الزهايمر، ولكن أشكال الخرف الأخرى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل في الذاكرة.

4 - مرض الزهايمر هو السبب الرئيسي السادس للوفاة في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل حوالي 1 من كل 3 حالات وفاة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وفقًا لجمعية الزهايمر.

5 معظم المصابين بمرض الزهايمر لا يعرفون أنهم مصابون به

قد لا يعرف عدد كبير من الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر أنهم مصابون بهذه الحالة، خاصة في المراحل المبكرة. ويمكن أن يرجع هذا إلى حالة تسمى فقدان الوعي.

6 - لا يوجد علاج لمرض الزهايمر، ومع ذلك، فإن العلاجات الحالية تعمل على تحسين الأعراض، مثل فقدان الذاكرة ومشاكل التفكير والاستدلال.