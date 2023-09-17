فقدان الاهتمام بالواقع والهوايات.. تعرف على علامات ألزهايمر الخفية

كتبت نهير عبد النبى

ألزهايمر واحد من أكثر الأمراض انتشارا بين كبار السن، وهو عبارة عن اضطراب في الدماغ يتفاقم بمرور الوقت، ويعتبر هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرف، وهو تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية، ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات في قدرة الشخص على أداء وظائفه.

وحسب ما ذكره موقع فيستي. رو، أوضح البروفيسور أندرية يميلين أخصائي طب الأعصاب، أن العلامات التقليدية المعروفة للمرض، مثل فقدان الذاكرة، لا تتطور على الفور، ولكن يجب أن يكون أقارب الشخص المسن حذرين إذا لاحظوا أنه فقد الاهتمام بالواقع المحيط به، أو في هواية من هواياته أو أي شيء كان مولعا به.

ويعتبر مرض ألزهايمر أحد أكثر أنواع الخرف (فقدان القدرات المعرفية) انتشارا، حيث يتوقف الدماغ عن تنفيذ وظائفه بصورة صحيحة، فتبدأ مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك، ويلاحظ المرض عادة لدى كبار السن، ولكن سجلت حالات نادرة لظهور المرض مبكرا.

ويشير البروفيسور إلى أن العلماء يواصلون البحث عن طريقة فعالة لعلاج المصابين بالمرض، وكذلك الإجراءات التي يمكن أن تقي من الإصابة به وتطوره وتساعد على تحسين صحة الدماغ، فمثلا في الولايات المتحدة، تم مؤخرا اعتماد دواء لعلاج هذا المرض، فعال في محاربة الأعراض وإبطاء تطور المرض.

وتوصل باحثون من جامعة فيرونا الإيطالية، إلى استنتاج مفاده أن فنجانا من القهوة يمكن أن يكون بمثابة وسيلة وقائية ممتازة من تطور مرض ألزهايمر.