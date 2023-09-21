طوارئ بمدينة أمريكية بعد تدفق مهاجرين بأعداد تعادل نصف سكانها

كتبت ريم عبد الحميد

تدفق عدد غير مسبوق من المهاجرين بلغ نحو 4 آلاف مهاجر عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك إلى مدينة أيجل باس بولاية تكساس أمس، الأربعاء، مما اضطر المدينة المكتظة إلى إعلان حالة الطوارئ.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، فإن عمدة المدينة رونالدو ساليناس قال إن حشدا منفصلا مكونا من 2500 شخص عبر الحدود إلى المدينة بشكل غير قانونى يوم الاثنين الماضى، مما يرفع عدد العابرين بشكل غير قانونى إلى 7200 خلال الأسبوع الماضى.

وتعد هذه الزيادة هى الأكبر منذ أن حسم نحو 15 ألف مهاجر من هايتى تحت الجسر فى مدينة ديل ريو المجاورة فى تكساس قبل عامين، وهو الحادث الذى كان قد أسفر عن أزمة إنسانية كبيرة.

وقال سالينز إن الحشد الجديد، الذى جاء الكثير منهم من فنزويلا قد اجتاحو مركز أيواء المهاجرين الوحيد فى المدينة "ميشن بوردر هوب". وأضاف العمدة أن أحد الأزمات هو أن الكثير من هؤلاء المهاجرين من الذكور العذاب الذين لا يريدون الاستماع إلى التوجيهات ويغادرون المنشأة.

وقال أيضا إن التدفق الهائل للمهاجرين على مدار الأسبوع الماضى، والذى يعادل نحو نصف تعداد سكانها البالغ عددهم 29 ألف نسمة، قد ضغط على الموارد المحلية خاصة قوات الشركة وقسم الإطفاء.

وحذر عمدة إيجل باس من أنه تم إخباره بأن ما يتراوح بين 4 إلى 8 آلاف شخص فى مجمنوعات منفصلة يتوجهون إلى المدينة.

وقالت نيويورك بوست إن إيجل باس بها منشاة تابعة لوكالة الجمارك وحماية الحدود تم فتحها عام 2022 وتصل سعتها إلى ألف شخص. وأوضحت أن العديد من الهؤلاء المهاجرين المجحتجزين حاليا يتواجدون فى منشأة مكتظة فى واحدة من الجسرين الدوليين بالمدينة.