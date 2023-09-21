اليوم السابع
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ضبط 7 آلاف كتاب دون تفويض داخل ورشة تجليد بالقاهرة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:54 ص
ضبط 7 آلاف كتاب دون تفويض داخل ورشة تجليد بالقاهرة ارشيفية
محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 7500 نسخة كتب مختلفة داخل ورشة تجليد بدون تفويض بالمخالفة للقانون بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك ورشة تجليد "خدمات بعد الطباعة" - كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) بتقديم خدمات ما بعد الطباعة للعديد من الكتب ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون. 
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المذكور وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (7500 نسخة لكتب مختلفة)، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
 
 

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