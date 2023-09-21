اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:05 م
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ضبط 7 آلاف قطعة حلوى المولد فاسدة ومجهولة المصدر

الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:01 م
ضبط 7 آلاف قطعة حلوى المولد فاسدة ومجهولة المصدر حلوى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى المولد" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعثر بداخل المخزن على (7700 قطعة حلوى المولد – كمية من المواد الغذائية) مجهولة المصدر.
 
وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بـدون تـرخيص وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..  وتولت النيابة العامة التحقيق.

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