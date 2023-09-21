شعبة الخضراوات: حظر تصدير البصل يوقف الارتفاع المستمر فى الأسعار

كتب إسلام سعيد

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر سيؤدي إلي هدوء في الأسعار ووقف الارتفاع المستمر في سعر البصل بالسوق.

وأضاف في تصريحات خاصة أن السوق المصري يشهد اكتفاء ذاتي من البصل لكن الطلب الخارجي المرتفع وتحرك الأسعار خارجياً ، دفع إلي زيادة الكميات المصدرة في عام 2023 مما تسبب في تحريك الأسعار بالسوق المصري الي مستويات تصل 30 جنيها حالياً

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وأوضح حاتم النجيب أن السوق سيقوم باعادة التسيعر بمجرد حدوث زيادة في المعروض نتيجة وقف التصدير، وقد نشهد هبوط في الأسعار بنسبة 20%.