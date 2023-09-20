اليوم السابع
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مجلس الوزراء يوافق على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:15 م
مجلس الوزراء يوافق على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر اجتماع الحكومه
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة  على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

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