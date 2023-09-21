رئيس هيئة الطاقة الذرية يمثل مصر فى الدورة 134 للمجلس العلمى بروسيا

كتبت رحمة رمضان

يشارك الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ممثلا عن مصر في اجتماعات الدورة 134 للمجلس العلمي لمعهد التعاون للبحوث النووية والذي يعقد بمدينة دوبنا الروسية في الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر 2023.

وقالت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم أن أهمية مشاركة رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية في هذه الاجتماعات ياتى في ظل إنضمام جمهورية مصر العربية كعضو كامل العضوية في المجلس العلمي للمعهد كما أن هيئة الطاقة الذرية المصرية هي الممثل الرسمي لمصر في المجلس العلمي. كما تأتي أهمية الزيارة في إطار توسيع وتعميق التعاون العلمي المشترك بين الهيئة والمعهد في المجالات ذات الاهتمام المشترك ولتعظيم استفادة الجانبين.

ويضم المعهد في عضويته 16 دولة وتشمل: أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، بلغاريا، كوبا، جمهورية مصر العربية، جورجيا، كازاخستان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مولدوفا، منغوليا، رومانيا، روسيا، سلوفاكيا، أوزبكستان، وفيتنام.

ويشمل برنامج الاجتماعات مراجعة أعضاء المجلس العلمي ومناقشة مسودة خطة تطوير المعهد للسنوات السبع القادمة للأعوام 2024-2030 ،كما سيستمع أعضاء المجلس العلمي إلى تقارير علماء المعهد الشباب .

كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة OGANESSON الجديدة. وسيتضمن جدول أعمال الاجتماعات ايضا عرض مقترحات لمنح لقب "الدكتوراه الفخرية للمعهد"، كذلك تقديم جوائز للحاصلين على افضل الأعمال البحثية العلمية والمنهجية والتكنولوجية والتطبيقية في عام 2022.

و صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن مشاركته في المجلس العلمي ممثلاً لمصر لأول مرة يؤكد على أهمية الدور المصري وأهمية المشاركة مع مجموعة الدول الأعضاء ذات الخبرات في مجالات الطاقة الذرية في عضوية المعهد ، موضحا أن التعاون العلمي بين هيئة الطاقة الذرية المصرية والمعهد الروسي مستمر على مدار ثلاثة عقود.

و أكد الحاج أن هذه الزيارة تدعم وتعزز اتصالاتنا مع المعهد الروسي لتطوير مشاريع مشتركة جديدة بين الجهتين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.