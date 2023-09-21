رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد بكلية الطب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكلية الطب، للعام الجامعي الجديد 2023-2024م، حيث شهد رئيس الجامعة فعاليات المحاضرة التعريفية، التي نظمتها الكلية للتعريف بأقسامها المختلفة لجميع الطلاب.

وخلال المحاضرة التعريفية بأقسام الكلية، تم الرد على كافة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور فيما يخص الأقسام العلمية المختلفة، وكافة الأمور المتعلقة بالتقديم للعام الدراسي، ونظام الدراسة بالكلية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب، وبحضور أعضاء هيئة التدريس.

جدير بالذكر أن جامعة الأقصر اختتمت أعمال الكشف الطبي بجميع كلياتها، والتي كانت قد انطلقت في العاشر من سبتمبر الجاري، علمًا بأنه سيتم توقيع الكشف الطبي بشأن التخلفات يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري، بمقر الإدارة الطبية، بكلية الحاسبات والمعلومات.

وكان قد شارك الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، على رأس وفد من أساتذة كلية الطب بالمؤتمر السنوي الدولي الـ24 للجمعية المصرية لجراحي القولون والمستقيم، والذي انعقد بالتعاون مع المنظمة الأوروبية لالتهاب القولون والمستقيم (ECCO)، وذلك بحضور الدكتور خالد مدبولي، أستاذ الجراحة العامة، وجراحات القولون والمستقيم، ورئيس الجمعية المصرية لجراحي القولون والمستقيم، وبمشاركة العديد من جراحي القولون والمستقيم من الدول العربية، والأوروبية والأمريكية والإفريقية، حيث ناقش المؤتمر التقنيات الحديثة في جراحات القولون باستخدام المنظار، والعلاجات الكيماوية، واستئصال القولون بالمنظار، كما تخلل جلسات المؤتمر، تنظيم ورشة عمل عن أمراض الأمعاء المناعية.



جانب من محاضرة للتعريف بكلية طب الأقصر



رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال الكشف الطبي



متابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الطب



محاضرة تعريفية عن كلية الطب للطلبة الجدد



