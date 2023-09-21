وأكدت البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا عن دعمها الكامل للرئاسة الروسية للعام 2024، وعقد القمة المقبلة فى مدينة قازان الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم).

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان لها - أنه عقب اجتماع رؤساء خارجية دول "بريكس" على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعربت البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا عن دعمها الكامل لرئاسة روسيا لمجموعة بريكس في عام 2024، وعقد القمة ال(16) في قازان، بروسيا".

وكان وزير الخارجية سيرجي لافروف قد أشار - في وقت سابق - إلى أن روسيا التي ستتولى رئاسة المجموعة عام 2024، "لن تنتظر حتى الأول من يناير"، بل ستبدأ اتصالات مع أعضاء "بريكس" الجدد مقدما، وستساعدهم في "بدء العمل".

يذكر أنه تقرر توسيع عدد أعضاء المجموعة خلال قمة مجموعة "بريكس" في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الفترة بين 22 و 24 أغسطس الماضي.