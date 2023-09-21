حملات لإزالة التعديات الزراعية والبناء المخالف بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لجميع محاولات البناء بدون ترخيص واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوفية، وأسفرت الحملة عن إزالة بناء مخالف علي مساحة 100 متر عبارة عن شقة دور أول علوي بقرية الصوفية حيث تمت الإزالة علي نفقة المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجُديدة بإزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية ميت بشار التابعه للوحدة المحلية بالجُديدة ، وتم تنفيذ الإزالة المخالفة حتى سطح الأرض ونقل جميع مواد البناء المستخدمة خارج الأرض الزراعية والتحفظ عليها بواسطة معدات رئاسة المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وفي مركز ديرب نجم، بالوحدة المحلية بصافور،بالتنسيق مع مركز الشرطة،تم تنفيذ قرار إزالة على مساحة ( 15 متر ) مُقام بالمخالفة لشروط الترخيص داخل الحيز العمرانى وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بالوحدة المحلية بالأسدية، تم إزالة سور بالطوب الطين علي مساحة 20م وآخر بالدبش مساحة 35م بناحية المنحر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.