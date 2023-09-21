حلم الثراء لتاجر مخدرات تحول لكابوس بعد القبض عليه بمخدر الآيس فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

لجأ عاطل إلى الإتجار بالمواد المخدرة طمعا في الثراء، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كانوا له بالمرصاد، حيث تمكنوا من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيازة عاطل لمواد مخدرة تمهيدا لترويجها بين عملائه، بعدة مناطق في المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تتبع رجال المباحث المتهم في المناطق التي يتردد عليها بين عملائه، لترويج بضاعته، وبإعداد كمين له تمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الآيس.

واعترف المتهم أنه كان يستعد لترويج المخدر بين عملائه، وحصوله عليه من شخص كشف عن هويته لرجال المباحث، كما اعترف باستخدام دراجة نارية في توصيل المواد المخدرة لزبائنه، عقب التواصل معهم هاتفيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.