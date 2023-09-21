جامعة الإسكندرية تنهى استعداداتها للعام الدراسى الجديد

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور على عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات ضرورة الوقوف على مدى جاهزية الكليات والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب، والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية، وتوفير سبل الراحة والرعاية للطلاب، وذلك فى إطار استراتيجية الجامعة الهادفة لتوفير بيئة أكاديمية تساعد الطلاب على التفوق والتميز وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة .

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب ظهر اليوم بمقر الجامعة وقدم مجلس شئون التعليم والطلاب التهنئة لكل منتسبي الجامعة بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات السادس من أكتوبر، مشيراً إلى استعداد الجامعة لتنظيم عدة فعاليات للمشاركة فى الاحتفال بذكرى النصر لنشر الوعي وترسيخ ثقافة الانتماء لدى طلاب الجامعة.

واستعرض المجلس التقرير الذى قدمته الدكتورة غادة الخياط مدير مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد عن استعدادات المركز لتنظيم المؤتمر الدولى الخامس للابتكارات التربوية والتعليم المدعوم بالتكنولوجيا فى الفترة من 21- 22 أكتوبر لرفع القدرات الابتكارية فى العملية التعليمية لأعضاء هيئة التدريس ومشاركة مدربة دولية من جامعة السربون فى تقديم التدريب الدولى (الذكاء الاصطناعى فى التعليم) كما استعرضت أنشطة حاضنة أعمال الإبتكارات الدولية بجامعة الإسكندرية.