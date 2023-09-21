جامعة الإسكندرية الأهلية تنظم اليوم لقاءً تعريفيا لطلاب كلية الصيدلة

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم جامعة الإسكندرية الأهلية اليوم الخميس لقاءً تعريفيًا لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية الأهلية على أن يبدأ دخول الطلاب الساعه التاسعة صباحًا، وتبدأ فعاليات اليوم فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

يذكر أن تقدم الجامعة مميزات مختلفة منها منح تفوق للمتفوقين علميًا ورياضيا تمنح الجامعة خصم 30% لمنتسبى جامعة الإسكندرية تمنح الجامعة خصم 20% للعاملين فى القطاع الحكومى، يطبق هذا الخصم على المصروفات غير التشغيلية).



برتوكولات الجامعة

وفى إطار تنفيذ مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، ودعم الشراكات الدولية للجامعات المصرية، شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع اتفاقية بنود الخطة التنفيذية لإنشاء الدرجات المزدوجة بين جامعتى الإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن البريطانية، بمقر جامعة الإسكندرية، والتى بدأت ببرنامج التدريب والأداء الرياضي.

وقع الإطار التنفيذى، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور حسن عبدالله الرئيس الأكاديمى جامعة إيست لندن البريطانية.