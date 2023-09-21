ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول مخاطر الإدمان والتسامح

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة الأقصر ،عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مخاطر الإدمان" أوضحت خلالها أسماء محمد تعريف الإدمان ومخاطر الإدمان وتأثير الإدمان على العقل والصحة البدنية، ودور الأسرة بالتوعية والانتباه، بجانب ذلك أعدت ورشة حكي قصة بعنوان "بقرة بني إسرائيل" تأليف محمد صديق المنشاوي سردتها بسمة جابر، وأعد القصر دوري ثقافي لرواد القصر أدارته مقبولة بدوي.

فيما قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التسامح وعلاقته في تقوية العلاقات" أوضح محمد إبراهيم لا إكراه في الدين، التسامح يؤدي إلى العلاقات الطيبة، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة أشغال يدوية"نحت على الحجر" نفذها حسان على، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة تطريز "بالخرز" نفذتها أسماء أحمد، وكذلك نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية بإستخدام الورق الملون نفذتها هند مصطفى.

وأعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد وألقى عدة قصائد بعنوان "اعتصر خمري، ضاقت بي البلاد، أشياء تتساقط"، وكذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر كرم نبيه بعنوان "جنوبي أنا"، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.