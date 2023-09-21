توزيع المنهج المطور فى مادة العلوم للصف السادس الابتدائى للعام الجديد

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منهج العلوم للصف السادس الابتدائي الجديد والمطور، والذي يطبق بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذى يبدأ 30 سبتمبر الجارى

الوحدة الأولى ما النظام ؟

المفهوم الأول : الخلية كنظام

- ابدأ - الدرس الأول الأنشطة 1:4 بداية 30 سبتمبر.

- الدرس الثاني والدرس الثالث «الأنشطة ٨:٥» 7 أكتوبر.

- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 9: 13» 14 أكتوبر.

المفهوم الثاني: الجسم كنظام

- الدرس الأول والدرس الثاني الأنشطة 5:1 21 أكتوبر.

- الدرس الثالث وأول الرابع «الأنشطة 8:6» 28 أكتوبر.

- بقية الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة ٩ : ١٣» 4 نوفمبر.

المفهوم الثالث: الطاقة كنظام

- الدرس الأول و الثاني والثالث «الأنشطة 1:7» 11 نوفمبر .

- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 8:13» 18 نوفمبر.

- مشروع الوحدة ، الأسئلة 25 نوفمبر.

الوحدة الثانية: الحصول على الطاقة

- المفهوم الأول الطاقة الحرارية وحالات المادة.

ابدا - الدرس الأول والثاني والثالث (الأنشطة 1 : 6) 2 ديسمبر .

- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12» 9 ديسمبر.

المفهوم الثاني انتقال الحرارة

- الدرس الأول والثاني وبداية الثالث «الأنشطة «1:6» 16 ديسمبر.

- بقية الثالث والرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12» 23 سبتمبر.

- مشروع الوحدة والمشروع البيئي والأسئلة.

- المراجعة

- امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت الموافق27 يناير 2024 و تنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.