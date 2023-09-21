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توزيع المنهج المطور فى مادة العلوم للصف السادس الابتدائى للعام الجديد

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:46 ص
توزيع المنهج المطور فى مادة العلوم للصف السادس الابتدائى للعام الجديد توزيع المنهج المطور فى مادة العلوم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منهج العلوم للصف السادس الابتدائي الجديد والمطور، والذي يطبق بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذى يبدأ 30 سبتمبر الجارى 
 
الوحدة الأولى ما النظام ؟
 
المفهوم الأول : الخلية كنظام
 
- ابدأ - الدرس الأول الأنشطة 1:4 بداية 30 سبتمبر. 
 
- الدرس الثاني والدرس الثالث «الأنشطة ٨:٥» 7 أكتوبر. 
 
- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 9: 13» 14 أكتوبر.
 
المفهوم الثاني: الجسم كنظام 
 
- الدرس الأول والدرس الثاني الأنشطة 5:1  21 أكتوبر.
 
- الدرس الثالث وأول الرابع «الأنشطة 8:6» 28 أكتوبر.
 
- بقية الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة ٩ : ١٣» 4 نوفمبر.
 
المفهوم الثالث: الطاقة كنظام 
 
- الدرس الأول و الثاني والثالث «الأنشطة 1:7» 11 نوفمبر .
 
- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 8:13» 18 نوفمبر.
 
- مشروع الوحدة ، الأسئلة 25 نوفمبر.
 
الوحدة الثانية: الحصول على الطاقة
- المفهوم الأول الطاقة الحرارية وحالات المادة.
 
ابدا - الدرس الأول والثاني والثالث (الأنشطة 1 : 6) 2 ديسمبر . 
 
- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12» 9 ديسمبر.
 
المفهوم الثاني انتقال الحرارة
- الدرس الأول والثاني وبداية الثالث «الأنشطة «1:6» 16 ديسمبر.
 
- بقية الثالث والرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12» 23 سبتمبر.
 
- مشروع الوحدة والمشروع البيئي والأسئلة.
 
- المراجعة
 
- امتحانات الفصل الدراسي الأول.
 
- إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت الموافق27 يناير 2024 و تنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.
 
توزيع المنهج المطور فى مادة العلوم
توزيع المنهج المطور فى مادة العلوم

 


التربية والتعليم

منهج العلوم للصف السادس الابتدائي

توزيع منهج العلوم للصف السادس الابتدائي

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