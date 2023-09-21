تضامن الدقهلية تعقد ندوة تثقيفية بعنوان التربية الإيحابية في مطرانية ميت غمر

الدقهلية - محمدالحبشي

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم ندوه حول التربية الايجابية، داخل مطرانية ماري جرجس بميت غمر، من تنظيم الرائدات (كريستينا ، ثراء، وفاء)، وذلك بحضور الدكتور وائل احمد عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن، والقمص بشوى كامل، وكيل المطرانيه، وتاسونى رفقه ذكى، وفريق عمل اداره شئون المرأة والتنمية البشرية و التربية الايجابية

وألقي القمص بشوى، كلمه ترحيب ونبذه مختصره عن موضوع الندوه والذي يدور حول التربية الإيجابية،

فيما تحدث الدكتور وائل عبد العزيز، عن مفهوم التربيه الإيجابية، وأساليب التربية الصحيحة، وثمن دور الكنيسة الرائد في هذا المجال،

وتناولت الندوة عرض أنماط مختلفة عن طرق التربية ومميزات وعيوب كل منها، بهدف القاء الضوء على أفضل طرق التربية الإيجابية، وتخلل الندوه تقديم عدد من الإسكتشات التمثلية التى اعدتها الرائدات المنظمين للندوه، وقام بتأديتها فريق عمل من خدام الكنيسه ( المحبوبين)، تعبر عن نماذج إيجابية وسلبية فى أساليب التربية، في حضور عدد من النساء والرجال والأطفال

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيره التضامن الإجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإشراف وحضور الدكتوروائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، وذلك في إطار حملة وزاره التضامن الإجتماعي تحت شعار التربية الايجابية.