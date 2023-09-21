تحرير 75 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور المحافظات

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 75815 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 20319 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 689 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 مخالفات عن الدراجات النارية، و37 مخالفة موقف عشوائى، و1782 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول ، و 90 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى والحد من وقوع الحوادث على الطرق.