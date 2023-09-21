اليوم السابع
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بيطرى كفر الشيخ: تحصين 215 ألف رأس ماشية وتقديم الخدمات لـ30 ألفًا أخرى

الخميس، 21 سبتمبر 2023 09:00 ص
بيطرى كفر الشيخ: تحصين 215 ألف رأس ماشية وتقديم الخدمات لـ30 ألفًا أخرى محمد بشار مدير عام الطب البيطرى
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى، إنه تم الانتهاء من تحصين 215 ألف رأس ماشية، أكثر من المستهدف، 212 ألف رأس الماشية، فتم تحصين الماشية التى جرى نقلها من المحافظات الأخرى للمحافظة سواء بالأسواق أو بمداخل المحافظة.

وأضاف بشار، لـ"اليوم السابع"، أن المديرية ستعقد ندوات بالإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، مطلع الأسبوع المقبل، ندوات عن الأمراض الوبائية، وأهمية التحصين والترقيم، والتأمين، لضمان وصول الدعم للفلاح، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد بشار، أن المديرية نظمت 20 قافلة بيطرية بقرى محافظة كفر الشيخ، وتم تقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 30 ألف رأس ماشية ودواجن، وإجراء العمليات البيطرية، مشيرًا إلى أن القوافل البيطرية مستمرة.

 


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