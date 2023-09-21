الولايات المتحدة والبرازيل تبحثان الوضع في فينزويلا وأوكرانيا

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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إطلاق الشراكة من أجل حقوق العمال، وهي أول مبادرة عالمية مشتركة بين الولايات المتحدة والبرازيل لتعزيز حقوق العاملين في جميع أنحاء العالم.



وذكر بيان على موقع البيت الأبيض أن الرئيسين ناقشا استمرار التعاون بين البلدين بشكل وثيق لتنفيذ الشراكة بنجاح وسبل رفع أولويات العمل في المنتديات المتعددة الأطراف.

وأشار بايدن ولولا إلى أهمية استعادة الديمقراطية في فنزويلا، وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة لشعب فنزويلا وأوضح اتباع نهج خطوة بخطوة لاتخاذ إجراءات ملموسة نحو استعادة الديمقراطية الفنزويلية تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما سيتم مقابلته بتخفيف العقوبات الأمريكية.

وأكدا مجددا التزامهما بالتعاون في مجال المناخ، وناقشا أهمية مواصلة دعم هايتي في تعاملها مع أزمة إنسانية وأمنية.

وحث الرئيس الأمريكي نظيره البرازيلي على دعم مهمة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات في هايتي.

وخلال الاجتماع، أعرب بايدن عن قلقه بشأن الآثار العالمية لحرب روسيا ضد أوكرانيا، على أمن الغذاء والطاقة، وخاصة على الدول الفقيرة، وأعرب عن دعم عودة روسيا إلى مبادرة حبوب البحر الأسود.