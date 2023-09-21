الملك تشارلز يلقى كلمة بـ"الشيوخ" الفرنسى.. والتايمز: خطوة لتجاوز الخلافات

كتبت: نهال أبو السعود

يلقي الملك تشارلز الثالث كلمة أمام المشرعين وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين في مجلس الشيوخ بالبرلمان الفرنسي اليوم الخميس وهي المرة الأولى التي يلقي فيها ملك بريطاني خطابًا في غرفة التصويت الفرنسية.

في اليوم الثاني من زيارته الرسمية، من المتوقع أن يستخدم الملك خطابه في مجلس الشيوخ للحث مرة أخرى على علاقات أقوى بين فرنسا وبريطانيا، كما فعل خلال في مأدبة في قصر فرساي مساء الأربعاء، وقال حينها: "يتحتم علينا جميعا إعادة تنشيط صداقتنا للتأكد من أنها مناسبة لتحدي هذا القرن الحادي والعشرين".

ووفقا لصحيفة التايمز، ينظر إلى زيارة الملك إلى فرنسا التي تستغرق ثلاثة أيام على أنها متابعة "القوة الناعمة" لمسيرة ريشي سوناك لإصلاح العلاقة المتضررة بشدة بين باريس ولندن في القمة الفرنسية البريطانية الحاسمة في مارس من هذا العام، والتي تناولت قضايا مثل أزمة الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم لعبور القناة في قوارب صغيرة.

وكان من المتوقع أن يكرر خطاب الملك صدى خطاب والدته إليزابيث الثانية عندما زارت مجلس الشيوخ في عام 2004 وقالت، متحدثة في قاعة المؤتمرات بدلا من غرفة التصويت: "في عالم خطير، لدى دولتينا الكثير لتقدماه عندما نحن نستخدم نقاط قوتنا معًا… فلننتقل من خلافاتنا الأخيرة كما فعل أسلافنا قبل 100 عام”.

وسيسافر الملك تشارلز لاحقًا لشمال باريس إلى سان دوني موطن الاستاد الوطني الفرنسي المستخدم لكأس العالم للرجبي، والألعاب الأولمبية العام المقبل حيث من المتوقع أن يلتقي بالسكان والشخصيات الرياضية.

في إيل دو لا سيتي على نهر السين، سيقوم تشارلز، البستاني الماهر الذي اعترف ذات مرة بأنه "تحدث إلى نباتاته"، بجولة في سوق الزهور الذي سمي على اسم والدته في آخر زيارة دولة لها في عام 2014.

ومن هناك، سيشاهد أعمال التجديد وإعادة البناء في كاتدرائية نوتردام القريبة، والتي دمرها حريق جزئيًا في عام 2019 التي يعمل بها الان ما يقرب من 1000 شخص لترميم الكاتدرائية التي يعود تارخها الى القرن الثاني عشر.

يذكر ان بعد الحريق، أرسل تشارلز رسالة عاطفية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مفادها أنه "محطم القلب تمامًا"، واصفًا كاتدرائية نوتردام بأنها "واحدة من أعظم الإنجازات المعمارية للحضارة الغربية".

وسيودع الملك والملكة ماكرون في قصر الإليزيه قبل التوجه إلى بوردو يوم الجمعة، حيث سيقومان بجولة في مزرعة عنب عضوية ويلتقيان بعمال الطوارئ والمجتمعات المتضررة من حرائق الغابات عام 2022.