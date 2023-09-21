اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المصريون بدولة الإمارات يدشنون حملة لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:14 م
المصريون بدولة الإمارات يدشنون حملة لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية الرئيس السيسى
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المصريون بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تدشين حملة مواطن لدعم مصر وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" بالتزامن مع قرب الاستحقاق الدستورى الأهم وهو الانتخابات الرئاسية، التى سوف تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدولها الزمنى يوم الإثنين القادم 25 من سبتمبر الجارى.

وقام بتدشين الحملة كل من المهندس مجدى الألفى والمستشار محمد نويره والمستشار محمد محمود عبد الرازق.

وقال المهندس مجدي الألفي أحد رواد العمل العام المصري  في دولة الإمارات العربية المتحدة أن المصريين بالخارج عموما وفي الإمارات على وجه التحديد يقفون  بكل فئاتهم وطوائفهم صفا واحدا مع الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية.

ومن جانبه قال  المستشار محمد نويره أننا من أجل دعم مصر أطلقنا حملة مواطن لدعم مصر، مؤكدا أن أبناء الجالية في دولة الإمارات تدعم بكل قوة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها بكل قوة وعزيمة واستطاع أن يعبر بمصر من أزمات محلية وعالمية يدركها كل من له عينان.

ومن ناحيته  قال المستشار محمد محمود عبد الرازق أن أبناء الجالية المصرية بالإمارات يدركون أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها مصر والمنطقة ولذلك فإنهم يعلنون دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أنه الأجدر والأقدر على العبور بمصر إلى بر الأمان وكذلك لاستكمال المسيرة البناء والتنمية وقيادة البلاد لتحقيق آمال شعبنا المصرى.


الانتخابات الرئاسيه

انتخابات الرئاسه

الجاليه المصريه بالامارات

الامارات



الموضوعات المتعلقة

أكرم القصاص يكتب: الطريق إلى انتخابات رئاسية.. مرحلة جديدة من التنوع السياسى

الخميس، 21 سبتمبر 2023 10:00 ص

رئيس حزب العدل: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مختلفة وتعددية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:31 ص

حزب الإصلاح والنهضة: الانتخابات الرئاسية حجر زاوية في مستقبل الحياة السياسية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:00 م

نائب عن التنسيقية: استحقاق الانتخابات الرئاسية سيجرى فى مواعيده الدستورية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:00 م

أكرم القصاص: إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات توسع المشاركة.. رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع": المواطن حقه اختيار من يشاء فى الانتخابات الرئاسية.. واستمرار الإشراف القضائى الكامل يدعو للطمأنينة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:00 م

أحمد أيوب: الانتخابات الرئاسية مصيرية.. ونحتاج رئيسا صاحب خبرة ورؤية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 08:40 م

أكرم القصاص: المواطن حقه اختيار من يشاء فى الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 06:23 م

استعدادات الانتخابات الرئاسية فى "الحياة اليوم"

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 06:10 م

نقابة المناجم والمحاجر تدعو الرئيس السيسى للترشح بالانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 04:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة