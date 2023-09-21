المصريون بدولة الإمارات يدشنون حملة لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية

كتب محمود راغب

أعلن المصريون بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تدشين حملة مواطن لدعم مصر وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" بالتزامن مع قرب الاستحقاق الدستورى الأهم وهو الانتخابات الرئاسية، التى سوف تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدولها الزمنى يوم الإثنين القادم 25 من سبتمبر الجارى.

وقام بتدشين الحملة كل من المهندس مجدى الألفى والمستشار محمد نويره والمستشار محمد محمود عبد الرازق.

وقال المهندس مجدي الألفي أحد رواد العمل العام المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة أن المصريين بالخارج عموما وفي الإمارات على وجه التحديد يقفون بكل فئاتهم وطوائفهم صفا واحدا مع الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية.

ومن جانبه قال المستشار محمد نويره أننا من أجل دعم مصر أطلقنا حملة مواطن لدعم مصر، مؤكدا أن أبناء الجالية في دولة الإمارات تدعم بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها بكل قوة وعزيمة واستطاع أن يعبر بمصر من أزمات محلية وعالمية يدركها كل من له عينان.

ومن ناحيته قال المستشار محمد محمود عبد الرازق أن أبناء الجالية المصرية بالإمارات يدركون أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها مصر والمنطقة ولذلك فإنهم يعلنون دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أنه الأجدر والأقدر على العبور بمصر إلى بر الأمان وكذلك لاستكمال المسيرة البناء والتنمية وقيادة البلاد لتحقيق آمال شعبنا المصرى.