المشدد 5 سنوات لعامل وحداد لاتهامهما بسرقة شخص بالإكراه فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البية رئيس المحكمة ,وبعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار الدكتور محمد عبد القادر الحلو ،وسكرتير المحكمة كريم الجنادي ، بمعاقبة كل من "ع.ع.ج" و " م.خ.ع" ،بالسجن المشدد 5 سنوات ،عما أسند إليهم، والزمتهما بالمصاريف الجنائية ،لاتهامهم بالسرقة بالاكراه .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 5863 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، ببلاغ يفيد قيام المتهمان بسرقة المجني عليه بالاكراه، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه حال عمل المجني عليه" و.س.م" علي الدراجة البخارية توكتوك، استوقفه المتهمين كل من "ع.ع.ج" عامل و"م.خ.ع" حداد، وطلبا منه توصيلهما الي أحد المناطق، فاستجاب لطلبهما وحال قيادته الدراجة البخارية، تعدوا عليه بالضرب، بأن ألقى المتهم الأول بوجهه مادة حارقة، بينما تعدى عليه المتهم الثانى بعدة ضربات بسلاح أبيض مطوة بمناطق متفرقة من جسده.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية, التي أصدرت حكمها علي المتهمين .