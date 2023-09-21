المشدد 5 سنوات لتاجرى مخدرات لحيازتهما 65 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البية رئيس المحكمة ,وبعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي بمعاقبة كل من " ن.غ.ح." و " خ.ض.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهما مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، عما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3354 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بضط المتهمين، وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن التحريات دلت الي قيام كل من " ن.غ.ح." عامل و " خ.ض.ع" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهما، عقب تنفيذ القرار وتواجد المتهمين، أبصرت القوة الأمنية المتهمين سويا بالطريق العام، حال حمل المتهم الأول جوال بلاستيكي، وبتفتيش الجوال تبين أنه يحوي 63 طربة حشيش.

بتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، والثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وقاموا بالحيلولة بالعنف دون ضبطهما، وتمكنت القوة من القبض عليهم، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم



