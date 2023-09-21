اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 07:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

المؤبد لتاجر مخدرات و3 سنوات للعميل لضبطهما بمخدر الحشيش بالإسكندرية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 07:34 م
المؤبد لتاجر مخدرات و3 سنوات للعميل لضبطهما بمخدر الحشيش بالإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الحليم والمستشار محمد عبد العزيز ،وسكرتير المحكمة فايز القطعاني ، بمعاقبة كل من " إ.م.م" غيابيا بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ،وعما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والمبلغ المالي والسلاح الأبيض والزمته بالمصاريف الجنائية ، ومعاقبة المتهم " ع.م.ح" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهام الأول بالاتجار في المواد المخدرة والثاني أحرز مخدر بقصد التعاطي .

تعود احداث القضية المقيدة برقم 9302 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان ،ببلاغ يفيد بضبط المتهمين الاول للاتجار في المخدرات والثاني للتعاطي بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، أن التحريات دلت الي قيام المتهم الأول " إ.م.م" عاطل بالاتجار في المواد المخدرة ، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده ،وابصرته يقوم بمناولة المتهم الثاني " ع.م.ح" عاطل ، قطعة لمخدر الحشيش ، وحال ذلك يظهر من بين ملابسه سلاح أبيض سكين ، فتم ضبط المتهم والعميل ، والتحفظ علي قطعة الحشيش بحوزة العميل ،وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي علبة سجائر, وفضها تبين أنها تحوي علي عدد 5 قطع لمخدر الحشيش ، وسلاح أبيض توجد عليه اثار المواد المخدرة ومبلغ مالي ، وبتفتيش المتهم الثاني لم يعثر على اي ممنوعات اللي قطعة الحشيش وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهمين.


أخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الحشيش

تعاطي المخدرات

محكمة جنايات الإسكندرية

أخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة