القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان التدريب الجوى المشترك (آمون -23)

كتب زكى القاضى

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة ، شاركت القوات الجوية الفرنسية لأول مرة فى فعاليات دورة القيادة التكتيكية (TLP) والتى تم عقدها بين الجانبين المصرى والفرنسى على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية.

اشتملت الدورة على عقد محاضرات للتخطيط والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى تنفيذ طلعات جوية مشتركة بهدف توحيد أسلوب التخطيط وتطوير التكتيكات الجوية وفق أحدث التطورات فى علوم الطيران لتأهيل قائد مهمة قادر على قيادة تحالف لعدة جنسيات وطرازات طائرات مختلفة من خلال اتباع الأسس العلمية القتالية المتطورة لإنجاز المهام المكلف بها بكفاءة واقتدار .

وعلى هامش فعاليات دورة القيادة التكتيكية (TLP) نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب الجوى المشترك (آمون -23) والذى إشتمل على عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث ، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات خلال تنفيذ المهام المكلفين بها، وعكس التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقى واحترافية عالية بما يبرز مدى ماتمتلكه القوات الجوية المصرية والفرنسية من إمكانيات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل المشترك تحت مختلف الظروف.

يأتى ذلك فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.