اليوم السابع
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الصحة تكشف أهمية التشخيص المبكر للأمراض الوراثية.. تفاصيل

الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:12 م
الصحة تكشف أهمية التشخيص المبكر للأمراض الوراثية.. تفاصيل أهمية التشخيص المبكر للأمراض الوراثية
كتب وايد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أهمية التشخيص المبكر للأمراض الوراثية والتى تشمل الحد من مضاعفاتها، والحد من الإعاقة، والحد من الانفاق ورفع العبء عن الأسرة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم فحص الأمراض الوراثية بالحضانات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة.
 
من جانبها، قالت الدكتورة "هالة العربي" منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إنه تم تخصيص 42 مركزاً لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجارِ التوسع تباعًا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًة أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية «مجانا» للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، لمساعدتهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور، للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.
 
ونوهت الدكتورة "هالة العربي" إلى أن المراكز الـ42 موزعين على محافظات الجمهورية، وتشمل (مركز طبي المحكمة، مركز طبي روض الفرج، مركز طبي عين حلوان، مركز طبي مصر القديمة، عيادة الوراثة بمستشفى أطفال الدمرداش، عيادة التغذية الكيتونية بالدمرداش، عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى أطفال الدمرداش، عيادة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى أبوالريش الياباني، عيادة التغذية الكيتونية مستشفى أبوالريش) بمحافظة القاهرة، و(عيادة الإرشاد الوراثي بمستشفى أطفال الرمد، مركز بمستشفى الطلبة، المركز الإكلينيكي للجينات بمستشفى سموحة، عيادة الحمية الكيتونية بمستشفى سموحة، عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سموحة) بمحافظة الإسكندرية.
 
 
أهمية التشخيص المبكر للأمراض الوراثية
أهمية التشخيص المبكر للأمراض الوراثية
 

الصحة

الامراض الوراثية

الكشف المبكر عن الامراض الوراثية



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