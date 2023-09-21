اليوم السابع
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السيطرة على حريق محدود بعربة مولد قطار فى قنا دون إصابات

الخميس، 21 سبتمبر 2023 05:38 ص
السيطرة على حريق محدود بعربة مولد قطار فى قنا دون إصابات سيارات الإطفاء - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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نشب حريق محدود، منذ قليل، في عربة مولد قطار متجهه إلى القاهرة، بالقرب من قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.
 
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد السطيرة على حريق نشب في عربة مولد قطار٩٩٧ الأسباني المتجهة إلي القاهرة، أمام قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا شمال قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ولم يسفر الحريق عن إصابات.

حريق دشنا

حريق عربة قطار

محافظة قنا

اخبار قنا




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