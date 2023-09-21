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الرئيس الأمريكى جو بايدن يستقبل زيلينسكى فى البيت الأبيض

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:15 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن يستقبل زيلينسكى فى البيت الأبيض بايدن يستقبل زيلينسكى
وكالات

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استقبل الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الخميس الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى فى البيت الأبيض. حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
 
وتأتي الزيارة على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد صرح مسؤولون أمريكيون أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا، تزامنا مع زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لواشنطن. 
 
وقال المسؤول الأمريكي، إنه من المتوقع أن تشمل حزمة مساعدات الأسلحة الدفعة الثانية من الذخائر العنقودية التي يطلقها مدفع هاوتزر عيار 155 ملم.
 
 وفي الوقت ذاته أكدت رويترز، أنه قد يتم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية أخري قبيل اجتماع بايدن وزيلينسكي. مشيرة إلى أنها ولكن ليست صواريخ "ATACMS" التي كانت قيد المناقشة.
 
ومن جهتها، قالت وكالة "رويترز"، إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا قد تحتوي على ذخائر عنقودية.

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