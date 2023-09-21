وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن منظومة "أوسا" للدفاع الجوي الصاروخية التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بالجيش الروسي، تمكنت من تدمير 30 طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية، وذلك خلال تنفيذ المهام القتالية على محور كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومات "أوسا"، مجهزة بمعدات تسمح لها باكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة بدون طيار للعدو حتى عندما تكون على مسافة بعيدة.

وقالت إن "مجموعة ذخيرة واحدة لهذه المنظومة الصاروخية، تكفي لتدمير ستة أهداف جوية، وبعد استهلاك هذه الذخيرة، يقوم الطاقم بتغيير موقع تمركزه ويتوجه لإعادة التحميل في منطقة الإمداد بالذخيرة".

يشار إلى أن منظومة "أوسا"، هي منظومة دفاع جوي صاروخية سريعة التنقل تطلق صواريخ أرض - جو على علو منخفض وقصير المدى، تمت تسميتها في حلف الناتو باسم: سام-8.