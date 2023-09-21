البيئة تدعم مدارس القاهرة والجيزة بسلات قمامة وأدوات نظافة قبل بداية الدراسة

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه استعدادا للعام الدراسي الجديد، تم تقديم الدعم لمدارس القاهرة والجيزة بحوالي 500 شجرة و88 سلة قمامة وأدوات نظافة، فحصلت 30 مدرسة تابعة لـ 10 إدارات تعليمية في محافظة القاهرة، ممثلا في تسليمهم 88 سلة قمامة وأدوات للنظافة، كما تم دعم حوالى 100 مدرسة في نظاق محافظة الجيزة بـ500 شجرة، كما تم ختام برنامج التربية البيئية ب المدارس ، الذي يسعى إلى تنمية المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية للطلاب خلال الأنشطة الصيفية في فترة الإجازة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الإدارات التعليمية العشرة التي تم دعمها بسلات القمامة وأدوات النظافة هي الخليفة والمقطم و الساحل وبدر ومصرالجديدة والسلام والزاوية ومنشأة ناصروالشرابية وروض الفرج، وحلوان، مؤكدة أن الـ 500 شجرة لمدارس الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة.

ووجهت وزيرة البيئة الإدارة المركزية للإعلام و التوعية البيئية ، بضرورة الاستثمار في الأجيال المقبلة والأطفال باعتبارهم الاستثمار الحقيقي للحفاظ على البيئة، وضرورة تنمية المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية، حول قضية التغيرات المناخية خلال النشاط الطلابى والمعلمين، حيث تم تنفيذ 27 ندوة توعية و12 ورشة عمل تفاعلية لتنمية المهارات العقلية وأكثر من 27 ورشة أخرى فنية حول إعادة استخدام المخلفات والاستفادة منها في تصميم لوحات ونماذج فنية من مخلفات الورق والكرتون والبلاستيك والأقمشة ضمن مبادرة لا للبلاستيك.

جدير بالذكر انه تم تنفيذ 27 ندوة ولقاء ضمن العديد من الأنشطة التوعوية بمدارس محافظتي القاهرة، حول قضية التغيرات المناخية وطرق التخفيف والتكيف والمخلفات وإعادة استخدامها، وترشيد استهلاك الطاقة، والغذاء، والمياه، من اجل تنمية السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة ونبذ السلوكيات السلبية والتي من شأنها زيادة تأثير التغيرات المناخية واهدار الموارد، وأثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، وكيفية الحفاظ عليه ،والاخلاق البيئية والتي تدعو لها جميع الأديان السماوية.