معرض "أهلا مدارس" فى العمرانية جاهز لاستقبال الجمهور بتخفيضات 30%.. صور

كتبت – مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورا من داخل من معرض "أهلا مدارس" بشارع مستشفى الصدر بحي العمرانية، والمقرر افتتاحه اليوم الخميس لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%.

وأوضحت المحافظة أن المعرض يضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات، وأقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة.

وأشارت المحافظة إلى أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20 % إلى 30 % عن المعروض بالسوق، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وتشهد محافظة الجيزة خلال العام الجاري افتتاح 5 معارض لـ" أهلا مدارس " فى مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة هى فيصل، والطالبية والعمرانية، والبدرشين، و6 أكتوبر، وإمبابة، وذلك خلال الفترة من 17/9/2023 وحتى 14/10/2023.

وتنظم المعارض فى الأماكن الآتية: شارع فيصل أرض المطاحن بجوار البنك الأهلى، وحى شمال إمبابة أرض المطار، ومدينة البدرشين شارع بورسعيد، والعمرانية/ الطالبية نهاية شارع مستشفى الصدر.