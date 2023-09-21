البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى و"المصرية للاتصالات"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع والمصرية للاتصالات إلى 273.271 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 206.898 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع حديد عز إلى 73.663 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 599.888 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة عند 371.164 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 128.926 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 624.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 31.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 48.5 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 150.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 38.2 مليون جنيه، 161.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 20080 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 24219 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 8408 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5675 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5410 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1405 نقطة.