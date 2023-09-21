استمرار أزمة المهاجرين فى إيطاليا.. وفرنسا تغلق الحدود لكبح جماح اللاجئين

فاطمة شوقى

تستمر عمليات إنزال المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ورست السفن مرة أخرى في الجزيرة الإيطالية في رصيف فافالورو، وتعرضت نقطة كونترادا إمبرياكولا الساخنة للضغط مرة أخرى، وقامت فرنسا باغلاق الحدود لكبح جماح اللاجئين الجدد الذين يريدون عبور الحدود من إيطاليا.

وشهدت جزيرة لامبيدوزا وصول 10 قوارب بإجمالى حوالى 400 شخص، وفى غضون ساعات قليلة أخرى، وصل 13 قاربا آخر يحمل آلاف المهاجرين إلى الجزيرة، ويوجد حاليا إجمالى 2200 ضيف فى النقاط الساخنة بالجزيرة، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وأعلن وزير الداخلية في باريس، جيرالد دارمانين، أن فرنسا ليس لديها أي نية لاستقبال المهاجرين الجدد من لامبيدوزا. وقال دارمانين: "هناك هجرة غير نظامية في أوروبا وفرنسا وإيطاليا، ويجب أن نكافح ضدها، ولن نجفف التدفق الذي يؤثر بشكل واضح على قدراتنا في التكامل من خلال استقبال المزيد من الأشخاص".

ووجد على الحدود آلاف اللاجئين الذين لا يستطيعون دخول الدولة الواقعة عبر جبال الألب. وكثفت الشرطة الفرنسية مراقبتها على نقاط العبور من إيطاليا. ويتم تفتيش ركاب قوافل القطارات واحدًا تلو الآخر لمنع الدخول غير القانوني. وفي الساعات الأخيرة، تم توسيع الضوابط ليس فقط على الحدود، بل أيضًا في المناطق الجبلية في وادي روجاي وعلى الطرق الجبلية التي تعبر الحدود.