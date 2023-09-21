إعادة فتح الطريق بعد انقلاب سيارة نقل بمقطورة فى مطلع كوبرى سندوب بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شهد مطلع كوبري منية سندوب، بمركز المنصورة في محافظة الدقهلية ، غلقا مؤقتا، وذلك بسبب إنقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بشكائر ردة، وتم تفريغ الحمولة لإصلاح السيارة، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بانقلاب سيارة مقطورة على جانبها بمطلع كوبري منية سندوب في اتجاه جامعة المنصورة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم 9486 د ص ي، وملحق بها مقطورة تحمل أرقام 9371 د ن ي، محملة بشكائر ردة على مطلع الكوبري، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتم تحويل الطريق حتى تم الانتهاء من إفراغ الحمولة واستعدال السيارة، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات